E’ morto Idris Sanneh | il messaggio di Fabio Fazio

(Di venerdì 4 agosto 2023) Il giornalista tifosissimo della Juventus protagonista per anni a 'Quelli che il calcio' E’il giornalista Edrissa, ‘’, protagonista per anni nello studio di Quelli che il calcio e tifosissimo della Juventus. Il giornalista originario del Gambia è deceduto all’età di 72 anni a Brescia, dove viveva. Era ricoverato in ospedale da alcune settimane. “Caro, quanti ricordi e quante risate!”, scrive, su Twitter, ricordando le domeniche trascorse connello studio di Quelli che il calcio. “Grazie per la tua amicizia e per la tua ironia. Sono stati anni bellissimi quelli che abbiamo trascorso insieme. Mancherai tantissimo”, twitta il conduttore di Che tempo che fa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.