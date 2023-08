E' morto Idris | il giornalista juventino sfegatato bandiera di Quelli che il calcio

(Di venerdì 4 agosto 2023) Èa Brescia,, il personaggio televisivo e, grande tifoso della Juve. Era ricoverato in ospedale da alcune settimane. Edrissa Sanneh , questo il nome completo, originario del Gambia aveva 72 anni e viveva a Bedizzole in provincia di Brescia. Era diventato noto al grande pubblico grazie alla trasmissioneche il, noto personaggio del mondo dello spettacolo,...

, personaggio televisivo e giornalista, grande tifoso della Juventus, èa Brescia all'età di 72 anni. Era ricoverato in ospedale da alcune settimane. Edrissa Sanneh, questo il nome completo,..., il noto personaggio televisivo e giornalista, oltre ad essere un grande tifoso della , èa Brescia . Era ricoverato in ospedale da alcune settimane. Edrissa Sanneh , questo il nome ...a Brescia, il personaggio televisivo e giornalista, grande tifoso della Juve. Era ricoverato in ospedale da alcune settimane. Edrissa Sanneh , questo il nome completo, originario del ...

È morto il giornalista Idris Sanneh, tifoso della Juventus di ‘Quelli che il calcio’ la Repubblica

Si è spento all'età di 72 anni Idris, noto personaggio televisivo ricordato soprattutto per le apparizioni a "Quelli che il ...Ogni cuore bianconero che si rispetti conosce Idris Sanneh, o più semplicemente Idris. Il “tifoso della Juventus” del programma Quelli che il calcio, storica trasmissione Rai. Idris è morto oggi a ...