È morto Idris | il giornalista africano lanciato da Fazio in Quelli che il calcio

(Di venerdì 4 agosto 2023) Èa Brescia,, il personaggio televisivo e, grande tifoso della Juve. Era ricoverato in ospedale da alcune settimane. Edrissa Sanneh, questo il nome completo, originario del Gambia aveva 72 anni e viveva a Bedizzole in provincia di Brescia. Era diventato noto al grande pubblico grazie alla trasmissioneche il. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

...killer terrorizza Londra mentre il brillante detective caduto in disgrazia John Luther (Elba) ... Quando ci scappa il, sono tutti sospettati. Enola Holmes 2 Fresca del successo del suo primo ......killer terrorizza Londra mentre il brillante detective caduto in disgrazia John Luther (Elba) ... Quando ci scappa il, sono tutti sospettati. Enola Holmes 2 Fresca del successo del suo primo ......killer terrorizza Londra mentre il brillante detective caduto in disgrazia John Luther (Elba) ... Quando ci scappa il, sono tutti sospettati. Enola Holmes 2 Fresca del successo del suo primo ...

È morto il giornalista Idris Sanneh, volto di "Quelli che il calcio" la Repubblica

È morto a Brescia, Idris, il personaggio televisivo e giornalista, grande tifoso della Juve. Era ricoverato in ospedale da alcune settimane. Edrissa Sanneh, questo il nome completo, originario del ...Lutto nel mondo del giornalismo e anche del tifo bianconero. E' scomparso nella giornata di oggi Idris personaggio reso celebre dalla sua partecipazione a 'Quelli che il calcio'. Idris ...