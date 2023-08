E-commerce | trend passeggero? Gli acquisti online sono un fenomeno destinato a resistere

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 4 agosto 2023) Life&People.it La complessità del mondo moderno è inarrestabile e poche industrie sanno cavalcarne la repentina mutabilità altrettanto bene, come quella della moda. In un panorama dove nuovi attori e innovazioni tecnologiche dettano i paradigmi di business, conoscere le abitudini deglidei consumatori rappresenta un’opportunità da non sottovalutare. I cambiamenti in atto Qual è lo stato attuale dell’e-in Italia? Secondo un report annuale, le categorie più popolari, in fatto di abitudini edtra gli italiani, nei primi mesi 2023state: elettronica; moda e accessori; scarpe e sneakers, prodotti di bellezza. Inoltre, i dati dimostrano come le consumatrici abbiano leggermente superato i consumatori in fatto di...