“E ALLORA AVANTI TUTTA!” SIMONA BRANCHETTI FESTEGGIA IL PROLUNGAMENTO DI MORNING NEWS

(Di venerdì 4 agosto 2023), il programma della testata giornalistica Video, e condotto da, farà slittare l’inizio di Mattino Cinque, confermato in palinsesto per la prossima stagione. Il contenitore mattutino, condotto da uno dei volti del Tg5,appunto, terminerà la sua messa in onda il 22 settembre. Probabilmente il grande seguito e la bravura della, hanno fatto riflettere i piani alti in quel di Cologno Monzese, prendendo la decisione migliore. La fascia che va dalle 9:00 alle 12:00, ovvero la seconda parte della mattinata, è ormai una realtà per Canale 5, negli anni è diventata un vero e proprio punto di forza, raddoppiando gli ascolti di anni fa....