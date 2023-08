Due arresti nella Marina Usa. Spiavano per conto di Pechino

Leggi su formiche

(Di venerdì 4 agosto 2023) Due ufficiali delladegli Stati Uniti sono stati arrestati giovedì per spionaggio perdel governo cinese. Si tratta delio Jinchao Wei, conosciuto anche come Patrick Wei, 22 anni, nato in Cina, arrestato al suo arrivo alla base navale di San Diego, che ospita la Flotta del Pacifico. E del sottufficiale Wenheng Zhao, conosciuto anche come Thomas Zhao, che lavorava alla base di Ventura County a Port Hueneme, in California. Entrambi erano in contatto con un funzionario dell’intelligence cinese ma non è chiaro se si trattasse dello stesso. Così come non è chiaro (ovviamente, si potrebbe aggiungere) quando le autorità statunitensi abbiano iniziato a interessarsi a loro e se le informazioni da loro vendute afossero tutte autentiche. CHE COSA FACEVA WEI? Wei, in servizio attivo sulla nave d’assalto ...