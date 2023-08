Drone ucraino colpisce nave russa sul porto di Novorossiysk | Affondata Olenegorsky Gornyak | Mosca nega - VIDEO

(Di venerdì 4 agosto 2023) Unmarino caricato con 450 chilogrammi di tritolo ha attaccato unadella marina, che aveva a bordo circa 100 militari. Lo ha riferito una fonte ucraina alla Cnn, aggiungendo che "a seguito dell'attacco, laha subito gravi danni e non è in grado di navigare".sui social me

Il video finisce proprio mentre ilraggiunge la nave. Nelle riprese in circolazione oggi sui ...- GUARDA Il ministero della Difesa russo ha invece affermato di aver respinto un attacco...Per il servizio d'intelligence, la nave colpita sarebbe la Olenegorsky Gornyak , che ... la cui veridicità non è tuttavia verificabile, mostra in soggettiva un presuntomarittimo colpire ...Uno dei video mostra in prima persona ciò che sembra essere unmarittimo che colpisce il fianco di una nave, mentre un altro video mostra la nave inclinata su un fianco . Leggi anche Polonia, ...

Il missile russo che insegue il drone ucraino: saette solcano la notte in Crimea RaiNews

Kiev afferma di aver centrato il bersaglio desiderato, mettendo fuori uso una nave appartenente alla flotta russa del Mar Nero. Mosca sostiene di aver sventato l'attacco ...Le forze armate ucraine sono riuscite a mettere “fuori uso” una nave militare russa della flotta del Mar Nero. La nave nave colpita è la Olenegorsky Gornyak, che avrebbe riportato uno squarcio nello s ...