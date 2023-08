Drone marino attacca nave russa nella notte | a Novorossijsk | video

(Di venerdì 4 agosto 2023) La base navalediè statata da due droni marini. Lo riferisce il ministero della Difesa russo. Nelin bianco e nero diffuso da Kiev si vede la soggettiva dell'attacco dellanciato contro ladi classe Ropucha della MarinaOlenegorski Gornjak. Kiev in seguito all'attacco ha dichiarato sui social: «Ecco undi undi superficie SBU cheuna. L'operazione speciale è stata effettuata assieme alla Marina Militare. A seguito dell'attacco, laha subito un grosso buco e ora ...

Il drone marino che impatta contro la nave russa a Novorossijsk: Kiev diffonde il presunto video RaiNews

