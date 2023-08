Droga a Procida | 17enne e 30enne in manette

(Di venerdì 4 agosto 2023) . I Carabinieri Carabinieri trovano in casa quasi 1 chilo di stupefacenti e la contabilità dello spaccio 18 anni da compiere e l’idea già scolpita nella mente che vendered’estate (in un luogo così affollato di turisti) può essere un lavoro stagionale redditizio ed eccitante. Incensurato, il giovane ormai prossimo alla maggiore età è stato arrestato per detenzione dia fini di spaccio sull’isola di, anno scorso capitale italiana della cultura.Con lui un complice, anche lui senza macchie sulla fedina penale. I carabinieri dell’aliquota operativa di Ischia e della stazione dihanno perquisito le loro abitazioni e rinvenuto ben 376 grammi di cocaina e 313 di hashish. Quasi un chilo diche, sommato a 2 bilancini di precisione e agli oltre ...

Due giovani di 17 anni e 30 anni sono stati arrestati per per detenzione dia fini di spaccio sull'isola di. Ai due, incensurati, sono state trovate a casa, durante una perquisizione ben 376 grammi di cocaina e 313 di hashish. Quasi un chilo diche, ...Napoli . Questa notte a Monte dii carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione dia fini di spaccio un 49enne incensurato del posto. I militari sono in via Petrara quando fermano l'uomo a bordo ...... dal trafficoall'evasione fiscale, e le persone perbene devono difendersi sia da terra che da mare. Una gestione etica dà i suoi frutti eè uno stimolo a stare sempre attenti". 13 - 07 ...

17 e 30 anni, in manette per droga a Procida - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

A 17 e 30 anni, in manette per droga a Procida: i carabinieri trovano in casa quasi 1 chilo di stupefacenti e la contabilità dello spaccio ...17 e 30 anni, in manette per droga. Carabinieri trovano in casa quasi 1 chilo di stupefacenti e la contabilità dello spaccio 18 anni da compiere e l’idea già scolpita nella mente che vendere droga d’e ...