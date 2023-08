Drenthe | il giocatore potrebbe diventare il nuovo 007

(Di venerdì 4 agosto 2023) Gioca ancora, in terza divisione olandese. Ha un passato con la maglia del Real Madrid e in futuroricoprire un prestigiosissimo ruolo...

ROMA - Vi ricordate Royston, ex laterale mancino olandese del Real Madrid L'exdei 'Blancos' è infatti uno dei candidati per ricoprire il ruolo del prossimo James Bond sostituendo così Daniel Craig . Il ...ROMA - Vi ricordate Royston, ex laterale mancino olandese del Real Madrid L'exdei 'Blancos' è infatti uno dei candidati per ricoprire il ruolo del prossimo James Bond sostituendo così Daniel Craig . Il ...

L'ex Real potrebbe interpretare il nuovo James Bond: indizio dalla Spagna Corriere dello Sport

Fa sorridere la lista dei bookmakers sui possibili sostituti di Daniel Craig, che ha annunciato di non voler vestire più i panni di "007": l'olandese ex Real si è ...Dopo aver calcato i più prestigiosi palcoscenici calcistici, Royston Drenthe è pronto a consacrarsi anche nel mondo del cinema: ecco perché ...