Dossieraggio vip e politici | altro scandalo | chi sono i personaggi coinvolti?

Leggi su notizie

(Di venerdì 4 agosto 2023)vip eche arriva dalla procura di Perugia: chimaggiormentein questa vicenda? Nella giornata di ieri un nuovoin merito al. La denuncia è arrivata direttamente dal ministro della Difesa, Guido Crosetto. Lo stesso che ha visto pubblicati i suoi dati personali. Di conseguenza la vicenda è stata fatta partire dalla Procura di Perugia, in particolar modo dal procuratore Raffaele Cantone. Proprio quest’ultimo ha spiegato come stanno proseguendo le indagini. Non solo il ministro dell’attuale governo Meloni, però, appare in questa particolare lista. Basti pensare che, tra, calciatori e vip dello spettacolo, si è arrivati ...