Dossieraggio su politici e vip | “c’è mondo grigio che mina istituzioni”

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 4 agosto 2023) (Adnkronos) – Sul caso di presunti dossieraggi sue vip, lettera del ministro della Difesa Guido Crosetto, oggi, al Corriere della Sera. "Caro direttore, chi volevare la nascita del Governo fin dai primi passi? Ilè una pratica diffusa? Possiamo convivere con il sospetto che persone, dentro lo Stato, lavorino per le? È giusto continuare a far finta di nulla quando si vedono pubblicati atti di indagini in corso che, tra l'altro, gettano schizzi di fango inaccettabili suserie come la Dna? Queste erano alcune delle domande che mi sono fatto leggendo le notizie uscite ieri. Si tratta di notizie di indagini, nate a seguito di una mia denuncia alla Procura della Repubblica di Roma del 31 ottobre 2022, che mi riguardano come parte lesa e come oggetto di ...