Dossieraggio | politici e vip nel mirino di “accessi illeciti a dati riservati”

(Di venerdì 4 agosto 2023) Emerge come un giallo, a seguito di una denuncia del ministro della Difesa, Guido Crosetto, una presunta attività di. Ovvero di raccolta abusiva di informazioni riservate, ai danni diitaliani e personaggi celebri. Quanti e chi, con precisione, siano le vittime delsembrano non saperlo ancora neppure i magistrati di Perugia, titolari dell’indagine. Al centro dell’attività di spionaggio ci sarebbe un finanziere distaccato alla procura nazionale antimafia nel gruppo di lavoro che si occupava dello sviluppo delle Sos: le Segnalazioni di operazioni bancarie sospette. Il ministro della Difesa Guido Crosetto. Foto Ansa/Giuseppe Lami, cosa sappiamo Gli accertamenti della magistratura sono cominciati a seguito di una denuncia del ministro Crosetto e si sono poi estesi. Numerose le ...

Il sospetto delnasce inoltre dagli accessi allargati ad altri sistemi non collegati alla Dna. Si tratta di un'inchiesta molto delicata con molti personaggi, soprattutto, pronti ...Spiati oltre cento trae VIP" ( Corriere della Sera ). Non è mia abitudine commentare, da ... Leggi anche Killeropoli, le reazioni della politica alillecito: 'Corpi dello Stato si ...Fitto dovrà mediare con Bruxelles Cosa sappiamo dell'inchiesta sulversoe imprenditori Il segretario di FI si blinda per il congresso, la minoranza cerca un altro candidato Il ...

Dossieraggio illecito su politici e vip, inchiesta a Perugia Agenzia ANSA

di Enzo Beretta Vanno avanti gli accertamenti del procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, sulla presunta attività di dossieraggio illegale su politici e personaggi di rilievo pubblico. L’inchiesta, ...Ci sarebbe nuovamente il sigillo antimafia, la patacca buona a giustificare ogni sorta di abuso, sulle operazioni di dossieraggio con cui alcuni pubblici ufficiali avrebbero raccolto dati relativi all ...