Dossieraggio | Crosetto | “Non mi limito a fare la vittima C’è in gioco la democrazia | bisogna reagire”

(Di venerdì 4 agosto 2023) Con una lunga lettera al Corriere della Sera, Guidointerviene sul caso del possibilecontro politici e personaggi in vista emerso grazie a una sua denuncia. E invita alla riflessione su argomenti che, partendo dal caso specifico, lo superano per arrivare infine al vero cuore del problema, perché quanto accaduto non riguarda “un grave fatto che oggi tocca me e che dovrebbe inquietare tutti, ma le regole della“. “Potrei limitarmi ala, ma non è giusto”, chiarisce quindi il ministro, soffermandosi sulla necessità di allargare lo sguardo ai meccanismi che si celano dietro la raccolta e pubblicazione di dati sensibili e dietro le fughe di notizie su attività giudiziarie in corso, compresa quella di ieri sull’inchiesta di Perugia scaturita proprio dalla sua ...

... a proposito delle indagini avviate dalla Procura di Perugia su presunte attività illecite diai danni di uomini dello Stato (oltre aanche altri politici e alcuni personaggi ...... Guido, in una lettera pubblicata sul Corriere della Sera , in merito dalle indagini avviate dalla Procura di Perugia su presunte attività illecite di. La lettera 'Certo, sono ...... ha dettoal Tg1 . Che in una lettera al Corriere scrive: "Chi voleva minare la nascita del nuovo governo fin dai primi passi Ilè una pratica diffusa Possiamo convivere con ...

Dossieraggio sui politici, Crosetto: "Fatto grave, serve chiarezza" AGI - Agenzia Italia

"L'idea che qualcuno abbia potuto o possa costruire dossier su Crosetto come su Conte, su Renzi come su Meloni, su Gentiloni come su Salvini, non può essere accettata", ha detto il ministro della ...Dell’ufficiale è data una descrizione che consente di identificarlo facilmente. Io sono garantista sempre, anche verso chi potrebbe essere imputato di volermi fare male senza ragione o commettere ...