Dossieraggio | caccia ai mandanti C' è una regia | Affari anticipò tutto

Quanti e chi con precisione sembrano non saperlo ancora nemmeno i magistrati di Perugia , titolari dell'indagine su quella che si configura come un'attività dicon al centro un ...Funzionava così: il finanziere in servizio all'"Ufficio Sos" (Segnalazioni di operazioni finanziarie sospette) della Direzione nazionale antimafia a un certo punto decideva di approfondire la ...

Dossieraggio su oltre 100 nomi illustri: Affari aveva anticipato tutto

L'inquietante rete del finanziere è più vasta del previsto. Crosetto: "C’è un mondo grigio che mina le istituzioni, ho fatto una nuova denuncia ...Non solo transazioni sospette: il finanziere indagato scavava anche, e senza nessuna autorizzazione, nei dati fiscali di politici, imprenditori e sportivi ...