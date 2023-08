Dossier Crosetto | noi lo avevamo detto | ecco i rischi del Grande Fratello Fiscale

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 4 agosto 2023) Zuppa di Porro. Questa volta partiamo con Repubblica e la Fabbrica dei ricatti. Tutto parte da una denuncia diper la sua dichirazione dei redditi finita al Domani. Merito di un finanziere che lavorava alla Direzione nazionale antimafia, scrive qualcuno. Amadori, la Verità, difende a spada tratta il finanziere e riporta tutte le sue tesi difensive. Per una volta Amadori garantista: bene così. Il corriere, moscio, va sullo scontro su prezzi e salari. Solita Roba. Senonchè ieri a Linate hanno beccato una quarantina di egiziani che si erano fottuti 400mila euro di reddito di cittadinanza e in contanti lo volevano portare a casa loro. Il governo liberale, seeeeeeeee. In un giorno solo decide di occuparsi del tetto ai prezzi, come nei promessi sposi, di far pagare ai contribuenti il taxi per gli sballati e di mettere assicurazione obbligatoria per bici e ...