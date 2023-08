Dopo l' eredità | fatta fuori da tutto? Piove una bomba su Marta Fascina

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 agosto 2023) Chi pensava che perpotesse esserci un ruolo nella nuova Forza Italia che sta modellando Antonio Tajani, è stato smentito. La quasi moglie di Silvio Berlusconi, deputata azzurra, non figura nell'organigramma disegnato dal segretario pro-tempore in vista del congresso di Forza Italia fissato a febbraio dell'anno prossimo. In questa fase di transizione, l'obiettivo di Tajani, rivela Repubblica, è quello di cristallizzare la situazione che lo vede ampiamente in pole position fino al congresso dove spera nella legittimazione della sua leadership. Spiccano infatti nella riorganizzazione interna di Forza Italia i nomi di tre suoi fedelissimi messi nei posti chiave: organizzazione, elezioni e portavoce. A Francesco Battistoni da Montefiascone, suo storico collaboratore, già sottosegretario all'Agricoltura del governo Draghi, la guida ...