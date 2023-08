Donna aggredita nella sua villetta | Io | assalita da un operaio che aveva lavorato qui

Siena, la signora ricostruisce quei terribili minuti: "Mia figlia di 14 anni è sotto choc. Ha visto quell'uomo mentre mi teneva tappata la bocca"Laè stataalle spalle dall'uomo […] Cronaca La Spezia e provincia C'è un sospettato per i due omicidi di Sarzana Posted on 7 Giugno 2022 7 Giugno 2022 Author Redazione C'è un ...La vicenda trae origine dalla segnalazione di unala quale aveva richiesto l'intervento della Polizia in piazza Vittorio Emanuele in quanto, poco prima, una ragazza era statada un ...

Donna aggredita nella sua villetta: “Io, assalita da un operaio che ... LA NAZIONE

Siena, la signora ricostruisce quei terribili minuti: “Mia figlia di 14 anni è sotto choc. Ha visto quell’uomo mentre mi teneva tappata la bocca” ...Una donna romena, ubriaca, aggredisce il compagno e poi i poliziotti, costringendoli a placarla con il taser. Portata in Questura, scardina una porta e lancia una sedia contro un agente, finendo in ma ...