Donald Trump si dichiara non colpevole per l' assalto a Capitol Hill | Un' altra incriminazione e ho vinto le elezioni

(Di venerdì 4 agosto 2023) L'ex presidente degli Stati Uniti, davanti al tribunale della corte federale del District of Columbia di Washington, si è ufficialmenteto "non" riguardo alle accuse di aver utilizzato "metodi illegali" per rovesciare i risultati dellepresidenziali del 2020,

"Oggi è un giorno molto triste per l'America, questa è una persecuzione di un avversario politico". Così in una breve dichiarazione ai giornalisti prima di salire sull'aereo dopo l'udienza a Washington. L'ex presidente degli Stati Uniti è stato convocato per comparire davanti al giudice. Un presidente che sobilla la rivolta armata contro le stesse istituzioni che rappresenta e dovrebbe difendere. Per la terza volta in pochi mesi, si presenta in tribunale per ascoltare le accuse a suo carico e, per la terza volta, si dichiara non colpevole al termine di un'udienza durata 27 minuti. "Oggi è un giorno triste per l'America".

