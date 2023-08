Docenti | dirigenti e personale Ata | 62mila nuove assunzioni nella scuola di cui 50mila insegnanti Ma i precari sono il quadruplo

(Di venerdì 4 agosto 2023)di religione e di sostegno,Ata escolastici. L’ultimo Consiglio dei ministri che si è tenuto giovedì tre agosto ha decretato una nuova infornata di lavoratori nel mondo della. In totale saranno oltrelea tempo indeterminato. Secondo la delibera del ministero, saranno assunte 52 unità dieducativo-Ped, 50.807, di cui 18.023 di sostegno, 419di Religione cattolica, 280scolastici e 10.913 unità di assistenti tecnico ausiliari (Ata). Numeri che, come riporta Repubblica, nonsufficienti secondo i sindacati né a coprire i posti ...

... sui posti effettivamente vacanti e disponibili, e riguarderà: 52 unità di personale educativo PED, 50.807, 419 insegnanti di religione cattolica, 10.913 A. T. A. e 280scolastici. ...Certo è che ci vogliono deimotivati e accompagnati. Non può essere la soluzione quella di cancellare le scuole che restano un presidio fondamentale. Noi che viviamo di borghi non ...Il ridimensionamento comporterà naturalmente anche tagli al personale e ai, ai quali ... favorisce un processo di progettazione educativa pedagogica condivisa tra i. Giusto, invece, ...

Docenti, dirigenti e personale Ata: 62mila nuove assunzioni nella scuola (di cui 50mila insegnanti) Il Fatto Quotidiano

(Teleborsa) - Il Consiglio dei Ministri di Ieri sera ha deliberato l'autorizzazione al Ministero dell’istruzione e del Merito ad effettuare oltre 62mila assunzioni a partire dal prossimo anno scolasti ...I palazzi della scuola danno i numeri per i docenti di Sostegno tra speranza di immissioni in ruolo e cattedre disponibili per gli ambiti incarichi annuali.