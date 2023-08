Docente italiana fa causa ad Harvard per 25 milioni di dollari

Leggi su agi

(Di venerdì 4 agosto 2023) AGI - Accusata di aver manipolato e falsificato i dati di diversi suoi studi, laFrancesca Gino ora va all'attacco e ha deciso di fareper 25dialla famosa e prestigiosa 'Business School di Cambridge'. Gino, professoressa di Tione in Trentino che dal 2007 ha pubblicato oltre 130 articoli accademici venendo inserita tra i migliori docenti di business sotto i 40 anni del mondo, ha fatto emergere la sua prima dichiarazione pubblica in merito allo scandalo. Attualmente la professoressa è sospesa in via cautelare dall'ateneo. "Voglio essere molto chiara, non ho mai, mai falsificato dati né avuto comportamenti scorretti di alcun tipo - ha affermato Gino che adgode di uno stipendio di oltre un milione di ...