Dl Pa 2 | Picierno | ' emendamenti Pd su scorrimenti graduatorie rafforzano Pa'

(Di venerdì 4 agosto 2023) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "Dal gruppo del Partito democratico della Camera dei deputati arriva un contributo sostanziale per rispondere alle necessità di rafforzamento e rinnovamento della Pa. L'emendamento, presentato dal primo firmatario Casu, prevede che le pubbliche amministrazioni, nei limiti delle facoltà assunzionali per l'attuazione delle misure di completamento della dotazione organica di alcune pubbliche amministrazioni, possono ricorrere, mediante convenzione, allo scorrimento delledei concorsi pubblici Ripam". Lo afferma, in una nota, Pina, eurodeputata del Partito democratico e vice presidente del Parlamento europeo. "Una modifica di buon senso che se approvata può contribuire infatti alla necessità di potenziare le strutture amministrative nella immediata capacità, fronteggiando celermente la carenza di personale ...