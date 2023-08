Dl Pa 2 | Milani Fdi | ' cabina di regia strumento per rilancio dei territori'

(Di venerdì 4 agosto 2023) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "Valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico è un atto concreto che sarà possibile grazie alladiistituita nel decreto Pa 2. Unonecessario per le amministrazioni che attraverso un coordinamento nazionale avranno finalmente la possibilità di attuare una vera rigenerazione urbana. Sostenibilità e transizione ecologica dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico a beneficio deiche verranno riqualificati con interventi mirati. Questa maggioranza e questo governo stanno procedendo con atti che contemplano una visione nuova e attenta ai nostriper troppo tempo abbandonati". Così in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Massimo, segretario della commissione Ambiente,o ...

Così Massimo Milani, deputato di Fratelli d'Italia e segretario della commissione Ambiente della Camera.

