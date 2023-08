La7.it - Le sorprese non finiscono mai, così ne spunta una anche dalla bozza del dl su taxi e voli ; e che sorpresa, perchènorme, codicilli e emendamenti spunta la lotta al granchio blu , con ...Lo ha detto Luigi Marattin, deputato di Azione - Italia Viva, a. "Non penso che a Senato ... E credo chegli ex Terzo Polo ci sia un gruppo dirigente che crede ancora in questa prospettiva", ...La norma dovrebbe essere inserita in un dl, atteso in Cdm per lunedì prossimo. (Public Policy)

Dl omnibus: fra le risorse spuntano 2,9 mln per la lotta al granchio blu TGLA7

Qualcuno, però ci ha già pensato: dal tre agosto il granchio blu è infatti approdato sui banchi dell'Unicoop di Grosseto a 8,95 euro/chilo nei punti vendita di Unicoop Tirreno, quelli dotati di banco ...L’innalzamento dei limiti elettromagnetici inserito nel decreto Omnibus in Cdm lunedì. Base scientifica e controlli sulle emissioni centrali.