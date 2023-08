Divieto UE di affittare e vendere casa | le famiglie rischiano di finire nei guai

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 4 agosto 2023) L’Unione Europea punta sulla transizione ecologica ed energetica. E dal 2035 il rischio per le case “non green” è di poter essere vendute e affittate solo a prezzi stracciati. È un dibattito che nel Parlamento Europeo si discute da mesi: all’interno della Direttiva Case Green, è giusto ed opportuno inserire un articolo che preveda ildied anche diimmobili che siano rimasti a livelli di classe energetica inferiore a D oppure ad E? Ebbene, le previsioni puntavano verso questa direzione. La Direttiva è da mesi in fase di discussione al Parlamento Europeo – ILoveTrading.itNello specifico, per le case di classe energetica E si era ipotizzato l’anno 2030 come termine per la possibilità di vendita e di affitto e l’anno 2033 per le case di classe energetica D. Dopodiché, a partire dal 2035, l’ipotesi era di far ...