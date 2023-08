Distruggono statua per fare video | ' uno ha lanciato un coltello'

(Di venerdì 4 agosto 2023) Sbeffeggiavano e bevevano "limoncello davanti ai carabinieri, una consumazione che per altro non hanno pagato", e qualcuno di loro ha"una serramanico aperto contro l'abitazione dei ...

Questo il retroscena del comportamento dei sei giovani tedeschi, tra cui l'influencer Janis Danner, denunciati per aver distrutto a Viggú (Varese), unadi Emilio Butti, all'interno di Villa ...... la 20enne Sofia Castelli uccisa dall'ex Ultimo Aggiornamento 02/08/23 Fotogallery - Viggiù, influencerunada 100mila euro Ultimo Aggiornamento 02/08/23 Trentanove anni fa la ...... la 20enne Sofia Castelli uccisa dall'ex - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow Ultimo Aggiornamento 02/08/23 Fotogallery - Viggiù, influencerunada 100mila euro Ultimo ...

Gli influencer tedeschi girano un video social e distruggono la statua da 200 mila euro a Villa Alceo Corriere TV

Sbeffeggiavano e bevevano "limoncello davanti ai carabinieri, una consumazione che per altro non hanno pagato", e qualcuno di loro ha lanciato "un coltello a serramanico aperto contro l'abitazione dei ...Janis Danner è uno tra i più popolari influencer di fitness e lifestyle tedeschi ma oggi è balzato agli onori delle cronache per aver distrutto un’antica ...