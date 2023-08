Diritto all’oblio oncologico | il significato del termine

Leggi su cultweb

(Di venerdì 4 agosto 2023) Persi intende ildelle persone guarite da un tumore di «non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica». Quello citato tra virgolette è un passaggio della proposta di legge che ieri è stata approvata alla Camera all’unanimità. La legge, che deve passare l’approvazione del Senato, restituirà dignità a tutte e tutti coloro che hanno superato una malattia oncologica. Affinché non siano più discriminate o discriminati. In altri paesi europei le norme che regolano questo tema sono già attive da tempo, in Italia invece il ritardo è sensibile. La nuova proposta di legge, dunque, mira a «escludere qualsiasi forma di pregiudizio o disparità di trattamento» per le persone guarite da patologie oncologiche. Quali sono le discriminazioni che ...