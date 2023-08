DIRETTA Calciomercato | tutte le trattative di venerdì 4 agosto

(Di venerdì 4 agosto 2023)ledi questoper quanto riguarda le squadre italiane ed estere Quinto giorno didella settimana. La sessione entra forse nel suo mese più caldo e le squadre adesso non possono sbagliare le scelte.L'articolo proviene da Notizie.com.

La sessione estiva diincomincia ufficialmente, ma il quadro sembra delineato. Trattative, affari fatti e rumors di giovedì 4 agosto 2023. TABELLONE: AFFARI FATTI I giocatori al centro delle trattative di ......amichevoli estive mentre i direttori sportivi mettono a segno gli ultimi compi di. I ...periodo La struttura finanziaria dell'Inter è abbastanza tirata perché abbiamo la società, ...La Lazio accoglie il suo secondo rinforzo, visite mediche per l'ex Eintracht Kamada . Kessié verso l'Arabia, Luis Enrique smentisce le voci di possibili dimissioni del Psg. Punti chiave 10:12 Psg, ...

Calciomercato, news di oggi in diretta: Inter, per Sommer si paga la clausola. Juve, avanti lo scambio Lukaku-Vlahovic ... Sport Fanpage

Con il campionato ormai in archivio, le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere ...Quando deve ancora iniziare la fase a eliminazione diretta il numero degli spettatori di questa edizione è già superiore a quello dell'intera rassegna di Francia 2019, dove però c'erano meno squadre.