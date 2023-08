Dimagrire senza dieta | le 4 regole rivoluzionarie di Franco Berrino

Leggi su iodonna

(Di venerdì 4 agosto 2023), un sogno per tutte e tutti, soprattutto dopo i 50 anni quando il cambiamento ormonale rallenta il metabolismo e favorisce l’aumento di peso e di grasso, soprattutto su pancia e fianchi. Come spiega, medico, già direttore del Dipartimento di medicina preventiva e predittiva dell’Istituto dei Tumori di Milano e fondatore dell’associazione La Grande Via, un miliardo di persone nel mondo, circa una su sette, convive con l’obesità. E in Italia, stando agli ultimi dati dell’Italian Barometer Obesity Report, riportati sul Corriere della Sera, le persone obese sono 6 milioni, circa il 12% della popolazione adulta. «Una emergenza in piena regola, che necessita di una rivoluzione», spiega. Leggi ...