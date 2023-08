Diletta Leotta | ecco perché non si è ancora sposata con Karius | spunta il vero motivo

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 4 agosto 2023)sarà a breve mamma della sua prima figlia, ma per quale ragione la conduttrice non si ècon Loris? Ormai ci siamo quasi,sarà presto mamma della sua prima figlia, una nascita che non è stata programmata, frutto della passione scoppiata tra la conduttrice DAZN e il calciatore tedesco Lorisalla fine dello scorso anno. I due si sono conosciuti per caso, mentresi trovava a Parigi in occasione della fashion week e stava cenando con delle amiche. Tutti si stanno chiedendo come mainon sia– Instagram @– Grantennistoscana.itDurante la cena, in un locale ...