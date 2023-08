«Dieci anni sono troppi Per dieci anni restiamo comunque marchiati e discriminati» | la showgirl mette in evidenza le criticità della proposta di legge approvata alla Camera

'Se solo dopo 10si riacquistano diritti fondamentali per chi guarisce da un cancro 'diritto all'oblio' significa non essere marchiati a vita ed invece perrestiamo comunque marchiati ...Avevoe stavo guardando Guida al Campionato " per i più giovani, Guida al Campionato era il programma di Italia 1 della domenica all'ora di pranzo che presentava la giornata di Serie A che ...Da sottolineare, tra i primiin classifica, anche il 9° posto di Jari - Matti Latvala , Team Principal della Toyota che in questo round torna a competere per la prima volta dopo 4, ...

Assemblea plenaria del gemellaggio ancora in città dopo dieci anni il Resto del Carlino

PORDENONE - Dal primo anno scolastico interamente figlio della pandemia, cioè il 2020-2021, il Friuli Venezia Giulia ha perso 6.206 studenti. L'ennesima emorragia figlia del crollo ...Ha superato una tappa fondamentale lungo il percorso del risanamento economico-finanziario del Comune di Messina . Ma Federico Basile , nel momento in cui la ...