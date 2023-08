Democrazia italiana in pericolo | bomba giudiziaria | Crosetto picchia duro

(Di venerdì 4 agosto 2023) Dopo le inquietanti notizie della vigilia, con i sospetti di una centrale di dossieraggio all'interno dell'Antimafia - caso sollevato da una denuncia di Guido- lo stesso ministro della Difesa torna a farsi sentire. Lo fa con diverse interviste e una lettera inviata al Corriere della Sera, in cui premette: "Sono certo che Perugia procederà spedita a mia tutela, la parte offesa, e del nostro sistema democratico". Il riferimento è alle indagini avviate dalla Procura di Perugia sulle presunte attività illecite di dossieraggio ai danni di uomini dello Stato. Tra i nomi coinvolti anche altri politici, vip, calciatori, giornalisti, finanzieri e banchieri. "Potrei finire qui, limitarmi a fare la vittima, ma non è giusto. In primis, perché si tratta di notizie relative a un'inchiesta in corso e trovo molto grave vederle pubblicate sui giornali. Lo voglio dire ...

Avendo la stagione dell'"esportazione della" e delle "primavere arabe" fatto il suo ... Ecco perché l'Africa non può che stare al centro anche della politica, ben al di là dell'...Le accuse di Conte diventano travolgenti lambendo tutti i nodi dell'economia. "Mentre ... contente, finalmente ve ne siete accorti, i sindacati sono uno strumento essenziale per la. ...La premierè in una situazione scomodissima. Perché deve operare concretamente per ristabilire lain Niger o accettare il fatto compiuto della fine della. E con esso ...

Strage di Bologna, Bruni: «La democrazia italiana ha saputo reagire» Corriere della Calabria

A Tel Aviv ogni settimana scendono in piazza decine di migliaia di persone. E in Italila Dai casi La Russa e Delmastro emerge una discutibile disinvoltura istituzionale. E che dire dei condoniL'obbligo per le ragazze di studiare fino a 18 anni. Collegi statali gratuiti dove ospitarle. E salvarle così dalla tradizione che le costringe a diventare spose bambine. Il colpo di Stato in Niger ha ...