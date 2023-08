Demiral ancora escluso dall’Atalanta in amichevole | convocato altro obiettivo Inter

(Di venerdì 4 agosto 2023)in vista della prossimatra Atalanta e Union Berlino. Gian Piero Gasperini ha scelto di fare a meno di qualche giocatore, tra questi anche il marocchinodell’. (NON) CONVOCATI – “Sono 23 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per la garaUnion Berlin-Atalanta, in programma domani, sabato 5 agosto, allo stadio An der Alten Försterei di Berlino alle ore 15.30?.test importante per l’Atalanta che in vista dell’non convoca Merih, mentre è presente Rafael Toloi,giocatore accostato al mercato dell’. Contro i tedeschi mancheranno anche altri sei ...

... ma ci sono giocatori che possono partire verso altri lidi che sonoa Bergamo e la cui ... Il caso più spinoso è quello di: il turco è stato riscattato nell'estate del 2022 per 20 milioni ...: Marlon e Duncan, Sensi, Politano e, Acerbi e Defrel. Nella maggior parte dei casi le offerte accettate sono arrivate dalle grandi di serie A, spesso con pagamenti dilazionati, a ...PrimaBoga e Locatelli. E Marlon, Duncan, Sensi, Politano,, Acerbi e Defrel. L'unico a non essere andato via è Berardi, appunto. Giustamente, a 29 anni, inizia a farsi qualche domanda. ...

Demiral ancora fuori dal progetto: non fattibile lo scambio con ... Tutto Atalanta

Ormai è fatta per 30 milioni di euro: dalla Germania l'obiettivo dell'Inter si trasferità in Inghilterra. L'Inter l'aveva mollato ...Il portoghese del Lilla, attualmente infortunato, è un'idea low cost per gennaio o per giugno (a parametro zero). Chelsea e Arsenal per ora non aprono al prestito dei loro centrali. Per il ruolo di po ...