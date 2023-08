(Di venerdì 4 agosto 2023) IL PROCESSO. In primo grado Alessandro Patelli è stato condannato a 21 anni per l’omicidio del tunisino Marwen Tayari. Il nuovo legale: «Colpì alla cieca».

...dell'omicidio Il fatto che nessuno degli altri ragazzi che abitava nell'appartamento diVado si ... Dopo ilsono andati a svagarsi Per il gip i due sono " soggetti dall'indole irosa e ......l'uomo che ha ucciso sua madre possa tornare a breve nella stessa casa teatro dell'orribile. Ma è bastata l'ipotesi di un ritorno di Zyba Shehi nella palazzina al civico 25 diFontani per ..." Te ne sei andatatroppo presto , racconta, lasciandomi continuare la mia vita senza di te ... Nel dispositivo di carcerazione il gip ritiene che ilnon sia maturato in modo improvviso, ...

Delitto di via Novelli, l'avvocato in appello: «Fu legittima difesa» L'Eco di Bergamo

Riconoscimento in tribunale del dominicano fermato dai carabinieri. La svolta per effetto dell’incidente probatorio chiesto dal procuratore.Il titolare della barberia chiamò la vittima, fissando l’incontro con i killer che avevano appena comprato armi ...