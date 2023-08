Deliri ed epoche | Georg Trakl | l’Austria | l’Europa Traduzione di Antonio Devicienti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 agosto 2023)(Salisburgo 1887 – Cracovia 1914), legato a personalità decisive per la cultura europea tra Ottocento e Novecento quali Karl Kraus e Ludwig Wittgenstein, affrontando i temi ricorrenti della sera e dell’autunno, si fa voce della finis Austriae, che è anche tramonto dell’intera civiltà europea; legato da un rapporto di amore profondissimo (e probabilmente incestuoso) con la sorella Grete, soggetto a forti crisi depressive e dedito all’uso di droghe,si toglie la vita nell’ospedale di Cracovia dov’è in osservazione per aver manifestato propositi suicidi dopo aver sperimentato come infermiere militare gli orrori del fronte di guerra galiziano. Ho scelto quei testi che potessero suggerire la complessità, dietro la loro apparente trasparenza, di una poesia capace di giocare su pressoché impercettibili variazioni (Rondò), ...