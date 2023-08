Delega fiscale | Ottaviani Lega a Notizie com | “L’obiettivo è far pagare meno tasse per aumentare i consumi”

Leggi su notizie

(Di venerdì 4 agosto 2023) “del governo è dare alle famiglie maggiore liquidità con il risparmio, perla capacità di spesa, quindi i”. In esclusiva a.com, Nicola, segretario della Commissione bilancio alla Camera per la, dopo l’approvazione dellain via definitiva. Semplificazione e emersione del sommerso: questi i cardini della riforma, con la quale il Parlamentoil governo ad attuare i principi fissati “che mirano a riequilibrare il rapporto tra contribuente e fisco”. (Foto di Facebook) –.com“Tutto passa in primis per la semplificazione delle procedure, anche negli adempimenti da effettuare, con ...