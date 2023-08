Delega fiscale | ok della Camera Irpef | da 4 a 3 scaglioni Lavoratori dipendenti | tredicesima detassata

(Di venerdì 4 agosto 2023) Il disegno di leggeper la riformaè legge. E’ la cornice con i principi e i criteri per la revisione del sistema tributario, che il governo dovrà ora tradurre, entro i prossimi 24 mesi, in norme con specifici decreti legislativi. Il ddl consta di 23 articoli, distribuiti in cinque titoli. Ecco di seguito i principali contenuti del provvedimento. SI RIDUCONO LE 4 ALIQUOTE. E’ prevista la revisione e graduale riduzione dell’imposta: il primo step è di passare a tre aliquote, l’obiettivo finale è l’aliquota unica. MENO TASSE SULLE 13ESIME. Per isalta l’ipotesi iniziale di una flat tax incrementale: al suo posto si introduce una tassazione agevolata su straordinari,e premi di produttività. CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: Arriva il ...

16.15 Fisco, Camera approva ddl. Ora è legge L'aula della Camera ha approvato con 184 favorevolI e 85 contrari il disegno di leggedel Governo per la riforma, che ora è quindi legge. Il testo è stato approvato in via definitiva in terza lettura dai deputati, dopo le modifiche effettuate dal Senato Hanno votato a ..."Questa è un pagina che resterà nella storia della nostra Italia", ha detto il relatore della riforma Gusmeroli La Camera ha approvato in via definitiva lacon 184 sì, 85 no e nessun astenuto. Hanno votato a favore tutti i gruppi di maggioranza, contrarie le opposizioni (Pd, M5S, Avs e +Europa) tranne Azione - Iv. "Questa è un pagina che ...I voti a favore sono stati 184, i 85 contrari

Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "Una delega fiscale che è lo specchio della destra al governo: aumenta le iniquità e riduce la progressività, promette nuovi condoni e sottrae risorse per welfare, sanità ...Il testo approvato alla Camera. Estesa la cedolare secca, le tasse si potranno pagare anche con un rid. Si valuta la cancellazione del superbollo ...