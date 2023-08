Delega fiscale | ok definitivo della Camera

(Di venerdì 4 agosto 2023) Via liberadell'Aulaalla. I voti a favore sono stati 184, 85 i contrari. Si tratta"cornice" con i principi e i criteri per la revisione del sistema tributario che il governo dovrà tradurre entro i prossimi 24 mesi in norme con specifici decreti legislativi. Il ddl conta 23 articoli, distribuiti in cinque titoli. I deputati del Terzo polo hanno votato a favore, con quellimaggioranza. I deputati di Fdi hanno proclamato il risultatovotazione con un lungo applauso.

"Con l'approvazione da parte del Parlamento del disegno di leggesulla riformasi può avviare, concretamente, il percorso per giungere ad un fisco più semplice, orientato alla crescita e a misura di piccole imprese". Questo il commento del presidente ...16.15, ok definitivo Camera L'aula della Camera ha approvato con 184 favorevolI e 85 contrari il disegno di leggedel Governo per la riforma, che ora è quindi legge. Il testo è ...16.15 Fisco, Camera approva ddl. Ora è legge L'aula della Camera ha approvato con 184 favorevolI e 85 contrari il disegno di leggedel Governo per la riforma, che ora è quindi legge. Il testo è stato approvato in via definitiva in terza lettura dai deputati, dopo le modifiche effettuate dal Senato Hanno votato a ...

Delega fiscale, via libera finale con il voto della Camera la Repubblica

"Ho chiesto al governo di ripensare il suo parere sul mio odg visto che era mirato semplicemente a rafforzare una misura già esistente dal 2018 volta a ..."Con l'approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge delega sulla riforma fiscale si può avviare, concretamente, il percorso per giungere ad un fisco più semplice, orientato alla crescita ...