Delega fiscale | oggi l' ok alla Camera Tutte le novità | dalle sanzioni ai controlli

(Di venerdì 4 agosto 2023) Il ddl dista per diventare una realtà con l'approvazione definitivadei deputati, seguita dal via libera del Senato, arrivata giovedì 3 agosto. Questo provvedimento introduce una serie di misure che avranno un impatto significativo sulla vita dei contribuenti italiani, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il sistemadel paese. Uno dei principali cambiamenti riguarda lepenali tributarie. La nuova normativa adotterà un approccio più conciliante nei confronti dei contribuenti collaborativi. Coloro che aderiranno all'adempimento collaborativo riceveranno infatti il beneficio dell'esclusionepenali tributarie, soprattutto per il reato di dichiarazione infedele. Questa misura punta ...

... la minoranza cerca un altro candidato Il ddl dista per diventare una realtà con l'approvazione definitiva alla Camera dei deputati, seguita dal via libera del Senato, arrivata ...... oltre che dalla grande valenza politica per l'esecutivo Mentre Camera e Senato concludono i lavori prima della pausa estiva con i voti sue decreto Pa 2, sulle scrivanie dei ...Lo prevede un ordine del giorno allaapprovato sostanzialmente all'unanimità dall'Assemblea di Montecitorio a fronte del parere favorevole del governo. Il riferimento ai ricavi e non ...

Delega fiscale, Leo: tre aliquote, poi flat tax, senza abbandonare progressività Il Sole 24 ORE

È stato approvato un ordine del giorno alla delega fiscale che impegna il governo a garantire la tassazione dei ricavi delle multinazionali ...Roma, 4 ago (Adnkronos) - "Credo che su questi temi sarebbe bello discutere senza inventare polemiche sul niente come purtroppo altri fanno: nella settimana in cui si doveva discutere di questo, o del ...