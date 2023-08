Delega fiscale | Meloni | “Con riforma meno tasse e più soldi in busta paga”

(Di venerdì 4 agosto 2023) (Adnkronos) – "Sono molto soddisfatta dell'approvazione in via definitiva in Parlamento della. Unastrutturale e organica, che incarna una chiara visione di sviluppo e crescita e che l'Italia aspettava da cinquant'anni". Così in una dichiarazione la premier Giorgia. Il presidente del Consiglio indica i capisaldi della: "su famiglie e imprese, un fisco più giusto e più equo, piùinpiù basse per chi assume e investe in Italia, procedimenti più semplici e veloci. Sono alcuni dei principi di un provvedimento storico che rivoluzionerà il rapporto tra fisco, cittadini e imprese e che il governo lavorerà per attuare concretamente con i ...

"Sono molto soddisfatta dell'approvazione della. Una riforma strutturale e organica, che incarna una chiara visione di sviluppo e crescita e che l'Italia aspettava da 50 anni. Meno tasse su famiglie e imprese, un fisco più giusto e ...'Sono molto soddisfatta dell'approvazione in via definitiva in Parlamento della. Una riforma strutturale e organica, che incarna una chiara visione di sviluppo e crescita e che l'Italia aspettava da cinquant'anni'. Così in una dichiarazione la premier Giorgia ..."Sono molto soddisfatta dell'approvazione in via definitiva in Parlamento della. Una riforma strutturale e organica, che incarna una chiara visione di sviluppo e crescita e che l'Italia aspettava da cinquant'anni". Così in una dichiarazione la premier Giorgia ...

Delega fiscale, ok definitivo della Camera. Tre aliquote, poi flat tax, senza abbandonare ... Il Sole 24 ORE

(Adnkronos) – “Sono molto soddisfatta dell’approvazione in via definitiva in Parlamento della delega fiscale. Una riforma strutturale e organica, che incarna una chiara visione di sviluppo e crescita ...È morto all’età di 93 anni Nicola Conte, il padre del leader del Movimento 5 stelle ed ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. A darne notizia è stato il presidente di turno della Camera, Giorgio ...