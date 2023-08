Delega fiscale | Meloni | “Con riforma meno tasse e più soldi in busta paga”

(Di venerdì 4 agosto 2023) La premier: "Provvedimento storico che rivoluzionerà il rapporto tra fisco, cittadini e imprese" “Sono molto soddisfatta dell’approvazione in via definitiva in Parlamento della. Unastrutturale e organica, che incarna una chiara visione di sviluppo e crescita e che l’Italia aspettava da cinquant’anni”. Così in una dichiarazione la premier Giorgia. Il presidente del Consiglio indica i capisaldi della: “su famiglie e imprese, un fisco più giusto e più equo, piùinpiù basse per chi assume e investe in Italia, procedimenti più semplici e veloci. Sono alcuni dei principi di un provvedimento storico che rivoluzionerà il rapporto tra ...

Arriva il via libera della Camera alla delega fiscale. Con 184 voti favorevoli e 85 contrari passa il pacchetto di misure con cui il governo riforma il settore, con non poche novità per i contribuenti