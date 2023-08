Delega fiscale | Leo | tre aliquote | poi flat tax | senza abbandonare progressività

"Questa è un pagina che resterà nella storia della nostra Italia", ha detto il relatore della riforma Gusmeroli "Questa è un pagina che resterà nella storia della nostra Italia, una pagina positiva ...Lo ha affermato il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, chiudendo nell'Aula della Camera la discussione generale sul Ddlper la riforma. "Abbiamo lavorato - ha ricordato - su ...Dopo la discussione generale sul dl die l'intervento del viceministro al Mef, Maurizio Leo, la Camera ha sospeso i lavori fino alle 11.35. Alla ripresa i deputati inizieranno a votare gli emendamenti al testo 'con votazioni ...

Delega fiscale, oggi si decide: tredicesime più pesanti e le aliquote Irpef diventano tre, estesa la cedolare secca QUOTIDIANO NAZIONALE

"Ci stiamo ponendo le domande sbagliate. La delega fiscale, infatti, deve rispondere a una domanda di fondo:quale è il modello di società, l'Italia che abbiamo in testa per il prossimo futuro E come ...Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “Qui si fa la storia Non ci sentiamo dire di sì, ci sentiamo di dire che dobbiamo provare a far la storia, perché questa riforma fiscale è un’occasione fondamentale per il ...