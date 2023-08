Delega fiscale | le novità della riforma | aliquote Irpef | sanzioni e ‘premi’

(Di venerdì 4 agosto 2023) Tra le misure, tredicesime più pesanti e progressivo superamento del superbollo Dalla progressiva riduzione dell’alle tredicesime più pesanti, daiper i contribuenti modello al pagamento delle tasse con la domiciliazione bancaria e il superamento del superbollo. Con il via liberaCamera in terza lettura, laè legge. Ventitré articoli in tutto, ai quali seguiranno entro 24 mesi i relativi decreti attuativi. Ecco le principali. RIDUZIONE PROGRESSIVAE OBIETTIVO ALIQUOTA UNICA. Laprevede la riduzione graduale delleda quattro a tre con l’obiettivo finale dell’aliquota unica. NOPENALI SE AZIENDA ...

'Sono molto soddisfatta dell'approvazione in via definitiva in Parlamento della. Una riforma strutturale e organica, che incarna una chiara visione di sviluppo e crescita e che l'...E' la direzione di marcia indicata dal vice ministro all'economia Maurizio Leo, in aula alla Camera, dove oggi il Governo ha incassato il via libera definitivo alla, approvata in terza ...E' la direzione di marcia indicata dal vice ministro all'economia Maurizio Leo, in aula alla Camera, dove oggi il Governo ha incassato il via libera definitivo alla, approvata in terza ...

Sono questioni cruciali, che a settembre si intrecceranno con le discussioni sulla Nadef e poi sulla legge di Bilancio. Fisco. Ieri la Camera ha approvato definitivamente la delega fiscale. Fra le ...La delega fiscale è stata convertita in legge dopo l’ok definitivo della Camera dei deputati ottenuto con 184 voti a favore.