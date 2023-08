Delega fiscale | Guerra Pd a Notizie com | “Con la Flat tax al 15% non sarebbe più possibile finanziare il welfare”

Leggi su notizie

(Di venerdì 4 agosto 2023) Il Ddlper la riforma“prevede sistemi di agevolazione dei contribuenti rispetto al fisco, che aprono la strada all’evasione”. Ai microfoni di.com, la deputata Maria Cecilia, responsabile del Lavoro del Pd, componente della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione ed ex sottosegretaria di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze. “Il sistema della riscossione viene smantellato e rende lunghi e difficili da concludere i processi penali. Questo diminuisce di molto la possibilità di avere un fisco equo nel nostro Paese”. La Camera dei deputati ha approvato in terza lettura il ddlper la riforma, che dovrà essere esercitata dal governo entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge. (Ansa Foto) – ...