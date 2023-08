Delega fiscale | Cna | “Un giusto equilibrio tra equità e semplificazione”

(Di venerdì 4 agosto 2023) ROMA – “La leggesulla riforma, approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati, contiene le premesse per una revisione meditata ed equilibrata dei numerosi problemi dell’impalcatura del sistemaitaliano, ponendo attenzione anche all’imposizione sulle piccole imprese e sui professionisti. Il passaggio parlamentare ha permesso di migliorare il disegno di legge del L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Amazon seleziona operatori di magazzino per il nuovo centro di distribuzione di San Salvo Dal Cdm via libera al decreto sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti Caro energia e legge di bilancio, contributo straordinario di 400 milioni Alternanza scuola-lavoro: Toscana al top, Abruzzo a fondo classifica Meta vola a Wall ...

E' la direzione di marcia indicata dal vice ministro all'economia Maurizio Leo, in aula alla Camera, dove oggi il Governo ha incassato il via libera definitivo alla, approvata in terza ..."Sono molto soddisfatta dell'approvazio e in via definitiva in Parlamento della. Una riforma strutturale e organica,che incarna una chiara visione di sviluppo e crescita e che l'Italia ...

E' la direzione di marcia indicata dal vice ministro all'economia Maurizio Leo, in aula alla Camera, dove oggi il Governo ha incassato il via libera definitivo alla delega fiscale, approvata in terza ...Tra le novità la tassazione agevolata sugli straordinari, sulla tredicesima, sui premi di produttività. Abolizione dell'Irap e rateizzazione del maxi acconto di novembre ...