Delega Fiscale | arriva ok definitivo dalla Camera

(Di venerdì 4 agosto 2023) L'aula dellaha approvato in via definitiva il disegno di legge dial Governo per la riforma. I sì sono stati 184, i no 85 e nessun astenuto. Laconsta di 23 articoli, distribuiti in capi e titoli. Gli articoli dall'1 al 4 compongono il titolo I e contengono i principi generali, i tempi di esercizio dellae i criteri direttivi per la riforma dello statuto del contribuente, con particolare riguardo alla disciplina dell'interpello. II titolo II (articoli 5-15) riguarda i tributi, rappresenta la parte più ampia dellaed è articolato in tre capi. Il capo I (articoli 5-8) interviene in materia di imposte sui redditi, l'IVA e l'IRAP; nell'articolo 9 confluiscono ulteriori disposizioni in materia, con l'obiettivo di semplificazione e ...