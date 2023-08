(Di venerdì 4 agosto 2023) Care Sentinelle, il settore crypto è stato scosso da una serie di attacchi che hanno colpito duramente alcune delle piattaforme chiave del settore della finanza decentralizzata (), gettando il mercato in uno stato di agitazione. Leggi anche: “Che cos’è la finanza decentralizzata ()? La guida completa“. Nel fine settimana del 29 luglio, infatti,, una delle principali piattaforme di exchange criptovalute decentralizzato, è caduta vittima di un. Circa 50 milioni di dollari sono stati sottratti da quattro pool di trading, di cui uno conteneva CRV, la criptovaluta associata a. Questo evento ha causato una forte pressione sul prezzo di CRV, influenzando alcune posizioni chiave sui mercati dei prestiti finché il prezzo di CRV non si ...

DeFi sotto attacco: i timori dopo gli hack a Curve Finance Nicola Porro

