Decreto Omnibus Asset e investimenti | arrivano più licenze taxi su auto non inquinanti e uno stop all’algoritmo per il prezzo dei voli

Leggi su open.online

(Di venerdì 4 agosto 2023) Dalle misure contro i prezzi folli deia quelle per aumentare l’offerta del servizio, dalla messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti alla ricostruzione dopo le recenti alluvioni. Illegge ‘’ è atteso questo lunedì in consiglio dei ministri. Secondo una bozza del provvedimento, si presenta come undi 24 articoli, tra cui spicca anche la proroga fino al 31 ottobre 2024 della cigs per i lavoratori Alitalia. NuoveI comuni capoluogo di Regione, le città metropolitane e i comuni sede di aeroporto internazionale sonorizzati a incrementare il numero delledi, in misura non superiore al 20% delle...