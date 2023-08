Decoupling scientifico? Dopo due decenni finisce la collaborazione Francia-Cina

Leggi su formiche

(Di venerdì 4 agosto 2023) Il 26 luglio la placca al 320 di Yueyang Road, a Shanghai, è stata cambiata: via “Institut Pasteur of Shanghai”, dentro “Shanghai Institute of Immunology and Infection”. Lo stesso giorno è stato cambiato il sito Internet. Il tutto è avvenuto in gran silenzio, come ha raccontato il South China Morning Post.19 anni è finita latra il francese Institut Pasteur e l’Accademia delle scienze cinese, da tempo simbolo della cooperazione tra. Il primo aveva annunciato a marzo di aver deciso a dicembre di “sospendere” l’accordo senza dare ulteriori spiegazioni. È dal 2021 che Institut Pasteur of Shanghai, aperto nel 2004la Sars, non è più membro attivo del Pasteur Network, composto da 33 istituzioni in 25 Paesi e regioni. Un segnale dida parte ...