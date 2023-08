Decentralizzare il web per crescere

Leggi su lombardiaeconomy

(Di venerdì 4 agosto 2023) Il punto di vista di Armando Strofaldi, co-fondatore di DVRS, società di consulenza nell’ambito del Web3, sul tema delil web come fattore di crescita Una fabbrica di idee creative alimentate dalla blockchain: si definisce così la start up innovativa DVRS (Diverso), fondata a Milano nel 2022 e composta da un team di 18 elementi con competenze che spaziano dalla finanza al marketing, dal gaming allo sviluppo blockchain. Ne abbiamo parlato con Armando Strofaldi, co-fondatore della società ed esperto in economia e finanza. Quali sono i principali servizi offerti e i progetti che avete in cantiere? «Ad oggi stiamo applicando la tecnologia Blockchain su alcuni pilastri, che riteniamo prospettici e importanti per il futuro. Il primo è la finanza decentralizzata, per la quale il nostro team si pone come pioniere all’interno dell’ecosistema europeo e ...